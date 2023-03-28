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Süper Lig'e yabancı hakem geliyor. Tarihi belli oldu

Hakem hataları bu sezon da Süper Lig'e damgasını vururken Mehmet Büyükekşi'nin verdiği bir röportajda yabancı hakem mesajı dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:46
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Gelecek sezon Süper Lig'de yabancı hakem olacak

Süper Lig'e yabancı hakem geliyor. Tarihi belli oldu
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Süper Lig’de herkesin gözü yabancı hakemde.

Sezon başında “Süper Lig'de 2022-23 sezonu hakemliğe getirilen yeniliklerle başlıyor” başlığı altında bir maddede vardı.

O madde de gözden kaçan, “Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan 'hakem değişim programı’ (Erasmus) gerekirse devreye sokulacak” ibaresi yer alıyordu.

Fotospor'un haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdiği röportajda dile getirdi.

Dursun Özbek'in katılmadığı VAR toplantısında, Büyükekşi bu fikre destek istedi. Buldu.

Zaten 3 büyükler bu fikre dünden hazır.

İŞTE YOL HARİTASI

TFF konuyla ilgili ön çalışma yaptı. CONMEBOL ile temas kuruldu. Bazı hakem isimleri konuşuldu. Kulüpler Birliği, Dünya Kupası dönüşünde ligde yabancı hakemlerin görev alması konusunda anlaştı.

Yapılan görüşmelerde kimse üst düzey hakemini vermediği için operasyon yarım kaldı. Ancak gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor.

2023-24 sezonunda VAR başta olmak üzere en az 5-6 Güney Amerikalı hakemin ligde düdük çalması için, TFF ile KBV'nin ortaklaşa çalışmaları devam ediyor.

GEÇEN SENE OLUMSUZ KONUŞMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçen sezon Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Mehmet Büyükekşi, yabancı Video Yardımcı Hakem getirmek için görüştükleri ülkelerden olumlu yanıt alamadıklarını söylemişti.

 

 

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