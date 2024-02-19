Gelecek ve DEVA partilerinin Ankara İl Başkanları istifa etti

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç ve DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi İl Başkanı Hakan Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olduğu partisinin, genel seçimlere tek başına bağımsız girmesini arzu ettiğini, ancak buna rağmen ittifak modeliyle seçimlere girildiğini ve partinin, altılı masa ve CHP birlikteliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya kaldığını iddia etti.

PARTİDE İÇ MUHASEBE AKIL VE İSTİŞARE KANALLARI KAPALI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi konusunda alınan ilkesel kararlara uyulmadığını belirten Tokaç, Gelecek Partisinde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlara ilettiğini söyleyen Tokaç, ancak buna rağmen partide iç muhasebe, akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu belirtti.

DEVA PARTİSİ ANKARA İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, DEVA Partisinin il başkanlığında yaptığı basın toplantısında, 19 Eylül 2023 tarihinden beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyerek son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını, bu nedenle istifa ettiğini duyurdu.

ALİ BABACAN SÜRECİ İYİ YÖNETEMİYOR

DEVA Partisi’nin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını belirten Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını iddia etti.