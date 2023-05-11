Gelecekleri çalınan gençler bu pankartla tavrını koydu

Türkiye’de enflasyon ve fakirliğin geldiği noktaya gençler isyan ediyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun bir mitinginde açılan “Bugün dünden daha fakirsen sebebi Erdoğan” pankartı gençlerin iktidara bakışını gözler önüne serdi.

Gelecekleri çalınan gençler bu pankartla tavrını koydu

Türk-İş’e göre açlık sınırı 2018 Haziran’da bin 714 lirayken , yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira oldu. Geçen ay ise açlık sınırı 10 bin 135 liraya, yoksulluk sınırı ise 33 bin 15 liraya yükseldi.

Türkiye’de yoksulluğun geldiği son noktaya gençlerin isyanı artmaya devam ediyor. Aldıkları üniversite eğitimine rağmen iş bulamayan ya da asgari ücretle geçinmek zorunlar kalan gençler, ekonominin geldiği durumdan AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutuyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir mitinginde açılan pankart bu durumu gözler önüne serdi. Bir genç kadının açtığı pankartta “Bugün dünden daha fakirsen sebebi Erdoğan” ifadeleri yer aldı.

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