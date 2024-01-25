Gelen gideni aratır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Gelen gideni aratır atasözünün anlamı nedir?
Gelen gideni aratır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Gelen gideni aratır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin ısrarla bulunduğumuz yerden gitmesini isteriz ancak gitmesini istediğimiz kimseden sonra gelen, giden kimsenin hatalarından daha büyüğünü yaptığı için giden için 'keşke gitmeseydi' dedirtecektir.

Bazen ise kişi bulunduğu yerden daha iyi bir yer bulacağını düşünerek kaçıp uzaklaşmak ister. Ancak gittiği yer eskisinden iyi olmazsa pişman olması durumunda bu ifadeleri kullanılır.

GELEN GİDENİ ARATIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eski eşinden ayrılınca bir süre evlenmedi, 3 yıl sonra evlendi. 'Mutlu musun' diye sorduğumuzda 'gelen gideni arattı' dedirtti."

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