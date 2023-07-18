Gelen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanından geri adım. Kız çocuklarının ayrı okulda okumasını savunmuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitim ile ilgili yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı. Bakan Tekin, söz konusu açıklamalarından sonra geri adım attı ve "derdimi anlatamadım" dedi.

Gelen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanından geri adım. Kız çocuklarının ayrı okulda okumasını savunmuştu

Karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor ancak tam tersine özgürlükçüyüm” demişti.

'DERDİMİ ANLATAMADIM'

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Tekin’e gelen tepkilerin, geri adımla sonuçlandığı iddia edildi. Tekin’in, açıklamalarının ardından çevresine kendisini “Derdimi anlatamadım” sözleriyle savunduğu ifade edildi. “Kendimi yanlış ifade ettim, öyle demek istemedim” dediği belirtilen Tekin’in, “karma eğitime karşı çalışmalar yapılabileceği” yönündeki yorumlara işaret ederek “Böyle bir niyetim yok, böyle bir hazırlık da yok. Niyetim kız çocuklarının okumasıydı” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINA TEPKİLER YAĞMIŞTI

Bakan Yusuf Tekin’in karma eğitim açıklamalarına “Tekin’in asıl niyetinin ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek destek olacak kişilerden seçildiği, bu konuda kamuoyunun hazırlanacağı” yorumları yapılmıştı.

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