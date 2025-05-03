Geleneksel lezzet, modern sağlık! Kan dolaşımından gençliğe bir çok fayda sunuyor

Tahin ve pekmez, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olarak yüzyıllardır sofralarda yer aldı. Bu eşsiz ikili, yalnızca tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyen, yaşlanma belirtilerini hafifleten ve doğal bir kişisel bakım alternatifi sunan bir sağlık deposu olarak dikkat çekti.

Uluslararası bilimsel çalışmalar, tahinin omega-3, lignanlar ve antioksidanlarla dolu olduğunu, pekmezin ise demir, kalsiyum ve potasyum açısından zengin bir besin olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu faydalı karışımın ölçülü tüketilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalori alımını artırabileceğini vurguladı.

İşte tahin ve pekmez ikilisinin bilimsel olarak desteklenen faydaları, riskleri ve uzman önerileri...

KAN DOLAŞIMINA DOĞAL DESTEK

Tahin, susam tohumlarından yapılan bir macun olarak, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengin. Bu sağlıklı yağlar, kan damarlarını rahatlatıyor ve dolaşımı iyileştirdi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarının düzenli tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü ve damar sertliği riskini %15 azalttığını gösterdi.

ABD’deki Duke Lifestyle and Weight Management Center’dan Diyetisyen Elisabetta Politi, “Tahin, monounsaturated yağlarla dolu. Bu, zeytinyağı veya avokado gibi kalp dostu besinlerle aynı kategoride yer alıyor” dedi.

Pekmez ise potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oldur. Phytotherapy Research’te yayımlanan bir meta-analiz, susam ürünlerinin trigliserit ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü doğruladı.

Şeker içeriği yüksek üzüm veya dut pekmezi yerine keçiboynuzu pekmezinin tercih edilmesi önerildi.

YAŞLANMAYA KARŞI DOĞAL KALKAN

Tahin, sesamin ve sesamol gibi lignanlar içeriyor; bu antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engelleyerek yaşlanma belirtilerini hafifletti.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarındaki lignanların ciltteki kolajen üretimini desteklediğini ve kırışıklıkları azalttığını gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Dr. Sarah Schenker, “Tahin, E vitamini ve çinko ile cilt sağlığını destekler. Bu besinler, UV hasarına karşı koruma sağlar ve cilt elastikiyetini artırır” dedi.

Pekmez ise antioksidan polifenoller içeriyor; özellikle keçiboynuzu pekmezi, ciltteki oksidatif stresi azaltmada etkili.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, pekmezin antioksidan kapasitesinin yeşil çaya yakın olduğunu buldu.

X platformunda da kullanıcılar, tahin-pekmez ikilisinin cilt parlaklığını artırdığını ve saç dökülmesini azalttığını iddia ediyor, ancak bu etkiler henüz geniş çaplı çalışmalarla doğrulanmadı.

KALP SAĞLIĞI VE HORMONAL DENGE

Tahin, sesamin ve sesamolin gibi bileşiklerle kalp sağlığını destekliyor. Circulation’da 2020’de yayımlanan bir rapora göre, susam tohumları, kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azalttı.

PubMed’de yayımlanan bir çalışma, 50 gram tahin tüketen sağlıklı erkeklerde dört saat içinde kan basıncının düştüğünü ve damar işlevinin iyileştiğini gösterdi. Pekmez, demir ve magnezyum içeriğiyle kan üretimini desteklerken, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı oldu.

Ayrıca, tahindeki lignanlar, östrojen benzeri etkiler gösteren fitoöstrojenler içerdi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, susam tohumlarının menopoz sonrası kadınlarda hormon dengesini iyileştirdiğini ve sıcak basması gibi semptomları azalttığını buldu.

ABD’deki Oregon State Üniversitesi’nden Prof. Emily Ho, “Fitoöstrojenler, hormonal dalgalanmaları dengeleyebilir, ancak aşırı tüketim ters etki oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Yaşlanmayı yavaşlatan dört süper besin! Hayat uzatan besinlerin gücü

RİSKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tahin ve pekmez, yüksek kalorili besinler. Bir yemek kaşığı tahin yaklaşık 90 kalori, pekmez ise 60 kalori içeriyor. Verywell Fit’e göre, aşırı tüketim kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, susam alerjisi olanlar için tahin riskli; Orta Doğu’da susam, anafilaksi vakalarının önde gelen nedenlerinden biri. Pekmezin yüksek şeker içeriği, diyabet hastaları için sorun oluşturdu.

Pekmezdeki fruktoz, karaciğerde yağ birikimini artırabilir. American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, fazla fruktoz tüketiminin karaciğer yağlanmasını %20 artırdığını gösterdi. Ayrıca, X’te bazı kullanıcılar tahin-pekmez karışımının “detoks” etkisi olduğunu iddia etse de, bu bilimsel olarak desteklenmedi.

Dr. Sarah Schenker, “Karaciğer, toksinleri kendi kendine temizler. Tahin-pekmez, bu süreci hızlandırmaz” dedi.

UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, tahin-pekmez ikilisinin faydalarından yararlanmak için şu ipuçlarını sundu:

Porsiyon Kontrolü: Günde 1-2 yemek kaşığı tahin ve 1 tatlı kaşığı pekmez yeterli. Elisabetta Politi, “Bu miktar, kalori dengesini korurken besin alımını optimize eder” dedi.

Organik Ürünler: Katkı maddesi içermeyen, organik tahin ve pekmez seçin. Healthline’a göre, işlenmemiş susam tohumları daha fazla besin içerdi.

Dengeli Kombinasyon: Tam tahıllı ekmek veya yulaf ezmesiyle tüketmek, glisemik yükü azaltır.

Cilt Bakımı: Tahini az miktarda bal ile karıştırarak doğal bir yüz maskesi yapabilirsiniz. Dr. Axe’ye göre, susam yağı ciltteki iltihabı azalttı.

Alerji Kontrolü: Susam alerjiniz varsa tahinden uzak durun. Dr. Emily Ho, “Alerji belirtileri hafif kaşıntıdan anafilaksiye kadar değişebilir” dedi.

Şişkinliği yok eden mucize üçlü! Büyük sorunu tarihe karıştıran besinler

BİLİMSEL BAKIŞ: DENGELİ BİR YAKLAŞIM

Tahin ve pekmez, sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve minerallerle dolu bir ikili. Medical News Today’e göre, susam tohumları kolesterolü düşürüyor, kemik sağlığını destekliyor ve iltihabı azalttı. Ancak, bu faydalar abartılmamalı.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Emma Derbyshire, “Tahin-pekmez, sağlıklı bir diyetin parçası olabilir, ancak tek başına mucize oluşturmaz. Çeşitli besinlerle dengelenmeli” dedi.

LEZZET VE SAĞLIĞIN BULUŞMASI

Tahin ve pekmez, hem lezzet hem de sağlık sunan bir ikili. Kan dolaşımını destekliyor, yaşlanma belirtilerini hafifletiyor ve kalp sağlığını korudu. Ancak kalori yoğunluğu ve alerji riski, ölçülü tüketimi zorunlu kıldı.