Konak Atatürk Meydanı'na konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunlar oynadı.

Mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, masal dinledi ve kukla gösterisi izledi.

ÇOCUKLAR OYUNLARLA DOYASIYA EĞLENDİ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyun Tırı Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, AA muhabirine, İzmir'de etkinliğe yoğun ilginin bulunduğunu söyledi.

İzmir'de gün boyunca çocukları ağırlayacaklarını ifade eden Yaşar, 3 bine yakın katılımcıyı geleneksel oyunlarla buluşturacaklarını dile getirdi.

Yaşar, şu ana kadar 100 bini aşkın çocuk ve vatandaşa ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel oyunlarımızı faydalarıyla bir sonraki kuşağa aktarmak için çocuklarımıza anlatıyoruz. Teknoloji çağından uzaklaştırmak amacıyla çocukları pili bitmeyen oyunlarımızla tanıştırıyoruz. Çoğu çocuk oyunları sokakta ya da evinde oynamak için tüyolarını istiyor. Bizler de keyifle bu tüyoları veriyoruz. Böylelikle önemli iş yaptığımızın farkına varıyoruz."

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Şeyma Eylül Yer ise oyunları eğlenerek oynadıklarını ve geleneksel oyunları sevdiğini söyledi.

Tır yarın, Manisa'daki çocuklarla bir araya gelecek.