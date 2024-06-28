Gelin arabası traktör ile çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt'ta yaşanan bir trafik kazası, yeni evli bir çiftin ve 5 diğer kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Bayburt - Gümüşhane karayolunun Nişantaşı köyü mevkiinde gerçekleşen olayda, bir gelin arabası ile traktörün kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, gelin ve damat da dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, S.T.Y'nin kontrolündeki gelin arabası ile A.Y tarafından idare edilen 29 AL 245 plakalı traktörün çarpışması sonucu, gelin arabası devrildi.

Kazanın haber alınması üzerine, bölgeye hızla jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, profesyonel ekipler tarafından güvenli bir şekilde çıkarılarak hemen müdahale edildi. Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek acil tedavi altına alındı.