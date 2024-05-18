Gelin çiçeğini yakalamak isteyen kızını engelleyen baba güldürdü

Bir genç, ablasının düğününde yaşadığı komik anlarla sosyal medyayı güldürdü. Gelin çiçeğine koşarken babasının müdahalesiyle alan dışına çıkarılması, olayın eğlenceli tarafını oluşturdu. Genç, ablasının evli olduğunu belirterek evin tek bekar çocuğu olarak kaldığını ifade etti.

Düğün sırasında gelin çiçeği müziğini duyan genç kız, komik anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Ablamın düğününde çiçek müziğini duyunca koşuşum ve babamın beni dışarı atması" notuyla paylaşılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.Genç kızın paylaşımı, yorum yağmuruna tutularak paylaşıldı ve gülme krizlerine neden oldu.