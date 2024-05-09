Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı

Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: Haber Merkezi
Endonezya’da bir erkek evlendiği kişinin 12 gün sonra kadın olmadığını, erkek olduğunu fark etti.
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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 1

İddiaya göre, A.K. adındaki adam internetten biriyle tanıştı ve ona aşık oldu.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 2

Çift birkaç görüşme sonrası evlenme kararı aldı.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 3

A.K., Kendisini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini söyledi.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 4

Ayrıca annesinin ölümünü gerekçe gösteren gelin resmi nikaha karşı çıktı.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 5

Düğünden 12 gün sonra A.K. gelinin erkek olduğunu anlayarak polise haber verdi.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 6

Gelin ifadesinde evlenme amacının para koparmak olduğunu itiraf etti.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 7

Kadın kılığına giren adam, şimdi 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 8
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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 9
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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 10
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Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı 11
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