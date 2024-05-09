Gelin erkek çıktı. Damat hayatının şokunu yaşadı

İddiaya göre, A.K. adındaki adam internetten biriyle tanıştı ve ona aşık oldu.
Çift birkaç görüşme sonrası evlenme kararı aldı.
A.K., Kendisini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini söyledi.
Ayrıca annesinin ölümünü gerekçe gösteren gelin resmi nikaha karşı çıktı.
Düğünden 12 gün sonra A.K. gelinin erkek olduğunu anlayarak polise haber verdi.
Gelin ifadesinde evlenme amacının para koparmak olduğunu itiraf etti.
Kadın kılığına giren adam, şimdi 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.