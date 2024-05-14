Gazze’den yürek yakan fotoğraflar

Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Düzenleme: Kaynak: AA
Aylardır İsrail’in saldırısı altında olan Gazze’den gelen kareler gündeme oturdu.
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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 1

Gazze aylardır İsrail saldırısı altında. Ablukaya alınan Gazze’de siviller ölüyor.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 2

Çok sayıda sivilin yaralandığı ve öldüğü Gazze her gün bombalanıyor.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 3

Gazze’de meydanlar ve sokaklar art arda bombalanırken gelen görüntüler yürek yaktı.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 4

Öte yandan Gazze'nin güneyindeki ez-Zeytun mahallesine düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 5

İsrail saldırısı sonucu yaralananlar tedavi edilmek üzere El-Ahli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 6

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısının 142 olduğu açıklanmıştı.

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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 8
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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 9
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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 10
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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 11
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Gazze’den yürek yakan fotoğraflar 12
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