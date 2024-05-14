Gazze’den yürek yakan fotoğraflar

Gazze aylardır İsrail saldırısı altında. Ablukaya alınan Gazze’de siviller ölüyor.
Çok sayıda sivilin yaralandığı ve öldüğü Gazze her gün bombalanıyor.
Gazze’de meydanlar ve sokaklar art arda bombalanırken gelen görüntüler yürek yaktı.
Öte yandan Gazze'nin güneyindeki ez-Zeytun mahallesine düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail saldırısı sonucu yaralananlar tedavi edilmek üzere El-Ahli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısının 142 olduğu açıklanmıştı.