Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi

Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi
Kaynak: AA
İsrail’in ar arda vurduğu Gazze’de 20 sivil yaşamını yitirdi.
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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 1

Gazze Şeridi aylardır İsrail ordusunun ablukası altında. Yoğun bombardıman altında olan Gazze’de siviller yaşamını yitiriyor.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 2

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Megazi Kampı ve ez-Zevayide bölgelerine saldırı yapıldı.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 3

Saldırılarda aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybetti.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 4

İsrail’in saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 5

Gazze’deki meydanlar ve sokaklar ise görüntülendi. Fotoğraf gündem oldu.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 6

Evlerin yıkıldığı, hastanelerin vurulduğu Gazze’de sadece enkaz kaldı.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 7

Öte yandan 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiği duyurulmuştu.

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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 8
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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 9
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Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi 10
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