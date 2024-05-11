Savaşın gölgesinde Gazze kenti. Yine 20 sivil katledildi

Gazze Şeridi aylardır İsrail ordusunun ablukası altında. Yoğun bombardıman altında olan Gazze’de siviller yaşamını yitiriyor.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Megazi Kampı ve ez-Zevayide bölgelerine saldırı yapıldı.
Saldırılarda aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybetti.
İsrail’in saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gazze’deki meydanlar ve sokaklar ise görüntülendi. Fotoğraf gündem oldu.
Evlerin yıkıldığı, hastanelerin vurulduğu Gazze’de sadece enkaz kaldı.
Öte yandan 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiği duyurulmuştu.