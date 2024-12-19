Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelin Evi yarışmasıyla tanınmıştı! Ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

Show Tv'de yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelin Evi ile geniş kitlelere tanınan ünlü fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi.

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

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GELİN EVİ PROGRAMINA KATILMIŞTI

28 yaşındaki Neşe Özkan, iki çocuk annesiydi ve geçen şubat ayında Show TV'nin "Gelin Evi" programına katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

OPERASYON SIRASINDA KALBİ DURDU İDDİASI

Neşe Özkan'ın ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü. Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

Estetik operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar sonucu sosyal medya fenomenin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJI YAĞDI

Ünlü fenomen daha dün akşam 90'lar partisinde Bergen rolüne girip şarkılar söylemişti. Neşe Özkan'ın son paylaşımına sosyal medyada; 'Mekanın cennet olsun', 'Dün akşam gerçek olamayacak kadar güzel bir performans sergiledi, ellerimiz patlayana kadar alkışladık. Allah rahmet eylesin' gibi yorumlar yapıldı.

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