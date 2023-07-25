Gelin fotoğrafı çekilirken 218 kişinin öldüğü Lübnan patlaması yaşanıyor

2020 yılında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve tarihin en büyük patlamalarından biri olan olayda ilginç bir tesadüf yaşandı.

Patlamanın olduğu sırada düğün öncesi gelinliğiyle sokakta fotoğraf çekinen bir gelin, damat ve beraberindekiler o anlara tanıklık etti. Patlamanın şiddeti düğün fotoğrafçısının kameralarına yansırken, etrafta ne varsa dağıldığı görüldü.

Gelin ve damadın panikle kaçtığı anlar kameraya yansırken, patlamanın ne denli şiddetli olduğu tesadüfi olarak ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 218 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar olmuştu.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

1100 TON TNT'YE EŞ DEĞER BİR PATLAMA

Yapılan açıklamada, patlamanın tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri ve yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer olduğu ifade edildi.

Patlamanın ayrıca ABD tarafından 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının 20'de birine denk geldiği tespitine yer verildi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY YAŞANDI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Patlama ve Etki Mühendisliği Araştırma Grubundan Dr. Sam Rigby, "Beyrut'taki patlama çok yıkıcıydı. Benzeri görülmemiş bir olaydı. Daha önce bu derece büyük bir patlama bu kadar iyi belgelenmemişti. Patlamayı analiz etmeye karar vermemizin nedeni, mühendisler olarak elimizdeki becerileri ve kaynakları, sorunları çözmek ve nihayetinde insanlara yardım etmek için kullanmak." ifadelerini kullandı.