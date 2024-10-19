Gelin katili düğüne gidemedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gelin katili düğüne gidemedi

Bursa'da gelinini öldüren kayınvalide, bir yakının düğününe gitmek için uğradığı kuyumcuda polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevi yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Fakat davası süren kadın hakkında "Kasten Öldürme suçundan toplam 7 Yıl 6 ay hapis cezası” kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın kuyumcuda yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, “Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim” diye konuştu.

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İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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