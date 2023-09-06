Gelin kendisi ile evlenmediği için düğüne beyaz ceketle gidip damadı arkadan vurdu

Diyarbakır'da düğün salonunda damada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damat ve seken kurşunların isabet ettiği bir çocuk yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalarken, ağır yaralanan damadın hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

KAYNAK: AA
Gelin kendisi ile evlenmediği için düğüne beyaz ceketle gidip damadı arkadan vurdu

Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı.

Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda damat Ahmet E, gelin ile salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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DAMAT AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan damat, yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Damadın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına alındı.

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