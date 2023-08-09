Gelin ve damattan İrem Derici'ye sürpriz

Yapımcı Emir Kaya ve moda Tasarımcısı Sevda Asoubar, önceki akşam mutluluğa 'evet' dedi. Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğüne magazin dünyasından da birçok ünlü katıldı. İrem Derici de düğünde sahne aldı.

Çiçeği burnundaki çift Derici'nin Kalbimin Tek Sahibi şarkısıyla düğün danslarını yaptıktan sonra, sanatçıya sürpriz yaparak sahnede yüzük taktı ve “Darısı senin başına” dediler.

Sürpriz karşısında şaşkına dönen sanatçı "Ben de mi evleniyorum, diğer yüzüğü eve götürüp manitaya takacağım" diyerek espri yaptı.

