'Gelinim Mutfakta' yarışmacısı acı dolu hikayesiyle yürekleri sızlattı

Kanal D’nin, hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta ’ya bu hafta katılan gelin Gamze Yücel’in acı dolu hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

"EVİN AHIRINDA DÜĞÜN YAPTILAR"

Bundan 10 yıl önce kaçarak evlendiğini söyleyen Gamze “Aşık oldum ve evlendim. Eşimin tarafı da apar topar düğün yapmak zorunda kaldı. Kayınpederim parası olmadığı için bana evin ahırında düğün yaptılar” dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bu itiraftan sonra herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Gamze’nin, “Ahırdan inekleri çıkardılar. Yerdeki gübreleri süpürdükten sonra gelinliğimi giyip düğün yaptım” şeklindeki açıklamaları diğer gelin ve kayınvalideleri de gözyaşlarına boğdu.

FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ

Genç gelinin yaşadıkları bununla da kalmadı. Gamze Yücel evlendikten 1,5 sene sonra eşinin bir kaza sonrası bacağını kaybettiğini de aktardı. 1 yaşındaki bebeğiyle ortada kaldığını anlatan Gamze, devamında anlattığı olaylarla stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç gelinin hayatından kesitler 'Gelinim Mutfakta’nın diğer bölümlerinde ekranlara gelecek.

