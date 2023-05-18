Gelinim Mutfakta'da 'pes' dedirten anlar! "Şaka mı bu?"

Merve Tekin, Tuğba Erurul, Miyase Türkel ve Ezgi Ediz isimli dört gelinin altın mücadelesi verdiği haftada bu hata herkese 'pes' dedirtti. Nursel Ergin’in tadım yaptığı sırada tabaktan çıkan cisim başta sunucu olmak üzere herkesi şoka uğrattı.

Merve Tekin, Tuğba Erurul, Miyase Türkel ve Ezgi Ediz isimli dört gelinin altın mücadelesi verdiği haftada bu hata herkese 'pes' dedirtti. Nursel Ergin’in tadım yaptığı sırada tabaktan çıkan cisim başta sunucu olmak üzere herkesi şoka uğrattı.

Nursel Ergin, "Şaka mı bu? Ne yedim ben böyle? Özür dilerim çok midem bulandı şu an. Çok ayıp!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Eleme gününde böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği büyük bir merak konusu oldu. Hafta birincisi gelinin yedi altın bilezik kazandığı, bir gelinin de yarışmaya veda ettiği haftanın finalinde yaşanan bu olay tüm dengeleri alt üst etti.

'Gelinim Mutfakta' programı, haftanın finali bölümü ile 19 Mayıs Cuma günü saat 13.00’de Kanal D’de.