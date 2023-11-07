Gelinlikle fotoğraf çektirdi gözlerine inanamadı. Milyonda bir olacak şey gerçekleşti

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf "bu nasıl olur" dedirtti. Bir gelinlikçide gelinlik deneyen kadının karşısında duran iki yansımasında farklı anları ve kol hareketlerinin birbirinden farklı olması detayı dikkat çekti. Tuhaf ayrıntı kadının tüylerini diken diken etti.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Gelinlikle fotoğraf çektirdi gözlerine inanamadı. Milyonda bir olacak şey gerçekleşti

İngiltere'de yaşanan tuhaf olay tüyleri dilken diken etti.

Yazar ve komedyen Tessa Coates adlı kadın iki farklı aynanın önünde gelinlik denedi.

Coates'in Instgram'da yayınladığı fotoğraf milyonların kafasını allak bullak etti.

Normal şartlarda son derece sıradan olabilecek bu fotoğraf, aynalarda kadının elinin üç farklı pozisyonda durduğunun ortaya çıkmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fotoğrafta herhangi bir photoshop çalışması olmadığının altını çizen Coates, gördükleri karşısında şaşkınlığa uğrarken insanlar Coates’i nişanından dolayı tebrik etmekle ona koşarak kaçmasını söylemek arasında kaldığını söyledi.

FOTOĞRAFIN SIRRINI ARAŞTIRDI

Coates, en mutlu anlarından biri olan bu anının kabusa dönüşmemesi için araştırma yaptı ve ilk olarak aynı dükkana giderek söz konusu aynaları inceledi.

Dükkanda sırrı çözemeyen Coates, Apple'a başvurdu. Apple'da çalışan işçilerden edindiği bilgileri paylaşan Coates telefonların kamerasının bilgisayar gibi olduğunu ve canlı fotoğraf ayarı açık olmasa bile soldan sağa seri görüntüler çektiğini öğrendiğini söyledi.

YAPAY ZEKANIN İŞİ ÇIKTI

Söz konusu fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu öğrenen kadın o fotoğrafı şöyle tanımladı:

Bu yapay zeka kararıyla oluşturuldu ve bu üç fotoğrafı bir araya getirdi. Ayrıca Google Pixel’in birden fazla fotoğraf çektiğiniz ve sizin için en iyi fotoğrafı seçtiği yeni teknolojiyi ortaya çıkardığını ve iPhone’un bu teknolojiyi Beta olarak test ettiğini söylediler.

Coates Apple çalışanının fotoğrafın “milyonda bir şans” olduğunu kabul etti.

İŞTE O FOTOĞRAF

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