Aman dikkat! İnternetten yapılacak ödemeler için önemli uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılması suretiyle sahte internet siteleri oluşturulduğuna dikkati çekti. Vatandaşları uyaran GİB, internetten yapılacak ödemelerde Başkanlığın ve bankaların resmi internet sitelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasını istedi.

GİB, vatandaşların mağduriyetini önlemek için şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğini söyledi.