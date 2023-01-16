Shaktar Donetsk'ten anlamlı hareket: Ücretin bir kısmı askerlere bağışlandı

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'e göre Ukrayna'nın en zengin iş adamı Shakhtar Donetsk'in başkanı Rinat Akhmetov, Chelsea'nin Mykhaylo Mudryk için ödediği bonservis bedelinin 25 milyon Dolar'ını ülkelerini Rus işgaline karşı savunan Ukrayna askerlerine ve ailelerine bağışladı.

ASKERLERİMİZE SONSUZA DEK BORÇLUYUZ

-Mykhaylo Mudryk, kariyerine Chelsea'da devam edecek. Her şeyden önce Ukrayna'ya yardım ettikleri için tüm medeni dünyaya teşekkür etmek istiyorum. 25 milyon Dolar, para, tıbbi ve protetik tedavi ve psikolojik destekten, özel taleplere kadar farklı ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak. Şeffaflığı sağlamak amacıyla projede Azovstal savunucuları, aileleri, bakım sağlayıcıları ve gönüllülerle temas halinde olacak profesyonel ve bağımsız bir ekip kurulacak. Askerlerimize sonsuza dek borçluyuz.

Shakhtar ayrıca, Chelsea ile ilerleyen dönemde Donbass Arena'da bir maç yapmak istiyor.

Buradan elde edilecek gelir, yine savaş mağdurlarına ve askerlerine verilecek.