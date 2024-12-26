Gemi arızası nedeniyle kapatılmıştı: Boğaz trafiği tekrar açıldı

Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarında arızalanan 'CORDELIA MOON' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.

274 metre boyundaki tanker için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; kılavuz kaptan, Kurtarma-8 ve Kurtarma-10 römorkörleri olay yerine sevk edilmişti. Gemi halatlar yardımıyla emniyete alınarak Ahırkapı Demir Sahası’na demirletilmişti.

Geminin kurtarılmasının ardından İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine tekrar açıldı.