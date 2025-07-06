Gemi batığından çil çil altın çıktı: Arkeologların aklı çıktı

Madagaskar kıyılarında keşfedilen bir gemi batığı, tarih ve hazine avcılarının dikkatini çekti. Araştırmacılar, batığın 1721 Portekiz gemisi Nossa Senhora do Cabo'nun kalıntıları olabileceğini ve 138 milyon doları aşan bir hazineyi barındırdığını öne sürüyor. Tarihi Gemi Batıklarını Koruma Merkezi'nden uzmanlar, geminin Hindistan'dan Lizbon'a yaptığı yolculuk sırasında saldırıya uğradığına inanıyor.

UZUN SOLUKLU BİR ARAŞTIRMA VE ÇARPICI BULGULAR

Yaklaşık 16 yıldır bu alanı inceleyen ekip, geminin kimliğine dair güçlü göstergeler olarak yapısal analiz, tarihi belgeler ve kurtarılan eserleri gösteriyor. Dönemin en korkulan denizcilik akıncılarından kötü şöhretli korsan Olivier Levasseur'ün saldırıda yer aldığı belirtiliyor. Batık, Madagaskar'ın doğu kıyısındaki küçük bir ada olan Nosy Boraha yakınlarındaki bir limanda bulunuyor. Burası, 1700'lerin başında önemli bir korsan üssü olarak biliniyordu. Sakin konumu, durgun suları ve sömürge denetiminin olmaması, burayı korsan faaliyetleri için ideal kılıyordu. Bölgedeki bulgular yakın zamanda Wreckwatch dergisinde de yer aldı.

Koruma merkezinin kurucu ortağı ve yöneticisi Brandon Clifford, araştırmanın gemi tasarım analizi, tarihi dokümantasyon ve eser kurtarma çalışmalarını içerdiğini açıkladı. Kurtarılan en dikkat çekici bulgular arasında ahşap ve fildişinden yapılmış dini eşyalar bulunuyor. Bunlar arasında Meryem Ana tasviri ve kısmi bir haç da yer alıyor. Kurtarılan bir plakta altın harflerle yazılmış "INRI" Latince kısaltması, "Nasıralı İsa, Yahudilerin Kralı"na atıfta bulunuyor.

GOA KÖKENLİ DEĞERLİ KARGO VE KORSAN SALDIRISI

Araştırmacılar, dini objelerin Portekiz'in Hindistan'ın batı kıyısındaki kolonisi Goa'dan geldiğine inanıyor. Tarihi kayıtlara göre gemi, 1721'in başlarında Goa'dan altın, inciler ve dini sanat eserleri gibi değerli bir kargo ile ayrılmıştı. Gemide giden Portekiz valisi ve Goa Başpiskoposu da bulunuyordu.

Gemi, 8 Nisan 1721'de Réunion Adası yakınlarında fırtına hasarı nedeniyle savunmasız kalarak saldırıya uğradı. Toplarının çoğunu kaybetmiş olması, korsanlara karşı kendisini savunmasını engelledi. Vali, fidye ödendikten sonra serbest bırakıldı. Başpiskoposun ve gemide olduğu bildirilen yaklaşık 200 köleleştirilmiş Mozambiklinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

İLE SAİNTE-MARİE: KORSANLARIN MERKEZİ

Clifford ve Brown Üniversitesi'nden arkeolog Mark Agostini, gemiden ele geçirilen hazinenin bugün 138 milyon doları aşabileceğini tahmin ediyor. Ele geçirilmenin ardından korsanların, ganimetleri bölüşmek üzere gemiyi Réunion'dan yaklaşık 640 kilometre uzaklıktaki Madagaskar'a götürdüğü bildiriliyor.

İle Sainte-Marie, bir zamanlar korsan faaliyetlerinin merkezi bir üssüydü. Clifford'a göre, korsanlığın zirve döneminde adanın yakınında yedi ila on gemi kasıtlı olarak batırıldı veya battı. Bu gemilerden en az dördünün, korsan gemileri veya ele geçirilmiş ganimetler olduğuna inanılıyor ve hala limanın yüzeyinin altında yatıyor olabilirler.

Agostini, şimdiye kadar 3.300'den fazla eserin kurtarıldığını söyledi. Ancak kazı çalışmaları, kalın kum ve silt tabakaları nedeniyle zorlu. Bölgenin araştırmacılar tarafından uzun süredir ihmal edildiğini ve gelecekteki keşiflerin bu gözden kaçan denizcilik ve korsanlık tarihine daha fazla ışık tutmasını umduğunu belirtti.