Gemiden gelen kötü kokuların AFAD'ı alarma geçirdi

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye kötü kokular yayıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar, gemiden yayılan amonyak kokusunun çevreyi etkilediğini belirterek şikayette bulundu.

SAHİL GÜVENLİK BOTU OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

İhbarlar üzerine sahil güvenlik botu, gemiye inceleme yapmak amacıyla gönderildi. Kumla ve Karacali bölgelerindeki kokunun, geminin havalandırma kapaklarının açılması nedeniyle ortaya çıktığı bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya duyum almasının ardından müdahil oldu ve geminin sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesi çerçevesinde "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlattı. Gemi kaptanı ve diğer sorumluların ifadeleri Gemlik Adliyesi’nde alındı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, gemide yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.