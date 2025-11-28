Google'dan yapay zeka uygulaması Gemini ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, yakın bir tarihte duyurduğu Gemini 3 Pro modeli için uyguladığı sınırlamaları değiştirdi.

Google’ın yeni Nano Banana Pro modeliyle bolca eğlenceli görsel oluşturmayı planlayan kullanıcılar günde 2 görüntü oluşturabilecek. Uygulamayı ücretsiz olarak kullananalar daha önce 3 görsel oluşturabiliyordu.

Google’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre söz konusu karar yoğun talep nedeniyle alındı.

Gemini 3’te ücretsiz kullanım limitleri azaldı - Resim : 1

Google'ın resmî blog sayfasında yer alan bilgilere göre ücretsiz kullanıcılar, Nano Banana Pro ile günde en fazla 2 görüntü oluşturabilecekler. Ayrıca Google, bu limitin "duruma göre" değişebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan; ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro için günlük kullanım hakkı, artık 5 istem şeklinde değil. Google'ın açıklamasında ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro'ya "Temel Erişim" hakkı olacağı ifade ediliyor ve burada belirli bir kotadan bahsedilmiyor.