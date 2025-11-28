Google'dan yapay zeka uygulaması Gemini ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, yakın bir tarihte duyurduğu Gemini 3 Pro modeli için uyguladığı sınırlamaları değiştirdi.

Google’ın yeni Nano Banana Pro modeliyle bolca eğlenceli görsel oluşturmayı planlayan kullanıcılar günde 2 görüntü oluşturabilecek. Uygulamayı ücretsiz olarak kullananalar daha önce 3 görsel oluşturabiliyordu.

Google’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre söz konusu karar yoğun talep nedeniyle alındı.

Google'ın resmî blog sayfasında yer alan bilgilere göre ücretsiz kullanıcılar, Nano Banana Pro ile günde en fazla 2 görüntü oluşturabilecekler. Ayrıca Google, bu limitin "duruma göre" değişebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan; ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro için günlük kullanım hakkı, artık 5 istem şeklinde değil. Google'ın açıklamasında ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro'ya "Temel Erişim" hakkı olacağı ifade ediliyor ve burada belirli bir kotadan bahsedilmiyor.