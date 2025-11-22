Sosyal medyada son birkaç gündür Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini hakkında bir iddia konuşuluyor. Buna göre Google, yapay zeka modelini eğitmek için GMail hesaplarını kullanıyor. Yanı Gemini, çeşitli alanlarda eğitim için kullanıcıların mail kutularında geziyor.

Söz konusu iddia çok sayıda viral paylaşım ile teknoloji gündeminin üst sıralarına yerleşti. Öte yandan Google'ın Gmail için "Akıllı Özellikler" özelliğini otomatik olarak etkinleştirdiğiniz için şirketin bu verileri Gemini'yi eğitmek için kullanabileceğine dair internette çok sayıda iddia vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Google, ortaya çıkan iddialara resmi kanaldan yanıt geldi. GMail’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu iddia yalanlandı.

ABD’li teknoloji devi iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlardaki yanıltıcı haberlerle ilgili gerçekleri açıklığa kavuşturalım. İşte gerçekler:

• Hiç kimsenin ayarlarını değiştirmedik.

• Gmail Akıllı Özellikleri uzun yıllardır mevcuttur.

• Gemini AI modelimizi eğitmek için Gmail içeriğinizi kullanmıyoruz.

Şartlarımızda ve politikalarımızda değişiklik yapmamız durumunda her zaman şeffaf ve net davranıyoruz.”