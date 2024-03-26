Geminin çarptığı ünlü köprü kağıt gibi yıkıldı

ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü.

Köprüye, yerel saat ile 1.30 sıralarında büyük bir teknenin köprüye çarptığı, batmadan önce alev aldığı ve çok sayıda aracın aşağıdaki suya düşmesine neden olduğu ifade edildi.

Baltimore Şehri İtfaiye Departmanı İletişim Müdürü Şef Kevin Cartwright, köprüye "büyük bir gemi" tarafından çarpıldığını ve köprünün Patapsco Nehri'ne çöktüğünü doğruladı.

Ayrıca, "yedi kadar kişinin ve birkaç aracın" nehre düştüğü söylendi.

2,6 mil uzunluğundaki köprü, Baltimore'u çevreleyen Maryland Interstate 695 karayolu üzerinde yer alıyor.