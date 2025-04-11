Genç bilim insanının sır ölümü! Tatil için gittiği yerde parçalara ayrıldı

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Genç bilim insanının sır ölümü! Tatil için gittiği yerde parçalara ayrıldı

Londra’da yaşayan İtalyan bilim insanı Alessandro Coatti, tatil için gittiği Karayipler’de faciayı yaşadı. Bilim insanının parçalara ayrıldığını ve vücudundaki bazı bölgelerin kayıp olduğu bildirildi. Sır cinayetin aydınlatılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Londra’da yaşayan İtalyan bilim insanı Alessandro Coatti'nin cesedi dereye atılmış bir bavulun içinde parçalanmış halde bulundu. Genç adamın elleri, başı ve ayakları tespit edilirken vücudundaki bazı yerlerin kayıp olduğu bildirildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Londra’da yaşayan ve 2017 yılından beri Kraliyet Biyoloji Derneği'nde çalışan genç bilim insanı Alessandro Coatti, tatil için gittiği Karayipler’de faciayı yaşadı.

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PARÇALARA AYRILIP DEREYE ATILDI

Coatti’nin bazı vücut parçaları Santa Marta kentinde çocuklar tarafından bir bavulun içinde keşfedilirken gövdesi ve diğer uzuvları ise bölgedeki bir dereye atılmış halde bulundu.Gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, bilim insanının elleri, ayakları ve başına ulaşıldığını, vücudunun diğer kısımlarının ise kayıp olduğunu kaydetti.

KOLUNDAKİ OTEL BİLEKLİĞİNDEN TESPİT EDİLDİ

Bölgeye tatil için geldiği öne sürülen genç adamın kimliğinin, bileğinde kalan otel bilekliği sayesinde tespit edildiği aktarıldı.

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