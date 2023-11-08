Genç girişimci 2 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte okuma alışkanlıkları da değişiyor. Birçok edebiyatsever, artık çevrimiçi uygulamalardan kitap okurken, yazarlar da eserlerini dijital kanallardan daha fazla kişiye ulaştırıyor. Hem yazarları hem de okurları aynı platformda buluşturan yerli uygulama Çizgi Studio da 2 yılda 150 bin içeriğe ve 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Çizgi Studio Kurucusu Yağmur Aydemir, konuya dair, “Uygulamamızı hikaye ve çizgi roman tutkunları için geliştirdik. Kimi kanıların aksine, ben ülkemizde ciddi bir okuma alışkanlığı olduğuna inanıyorum. Bu düşünceden yola çıkarak 2021’de Çizgi Studio’yu kurdum. Kısa bir sürede 150 bini aşkın hikaye ve çizgi romanla 1 milyon kullanıcıya ulaştık. Önümüzdeki süreçte hem ülkemizde hem de globalde çok daha büyük kitleleri buluşturmayı başaracağız” açıklamasını yaptı.

“OKUMAKTAN, YAZMAKTAN, TARTIŞMAKTAN KEYİF ALAN İNSANLAR BURADA TOPLANIYOR”

Yağmur Aydemir, “Çizgi Studio sadece bir okur ve yazar uygulaması değil. Aynı zamanda sosyal medya özelliğimiz var. Kullanıcılar iletişim kurarak okuduğu eserler hakkında yorum yapabiliyor, onlar hakkında konuşabiliyor. Böylece insanların kendileri ile aynı ilgi alanına sahip kişileri bulması ve yeni dostluklar edinmesi kolaylaşıyor. Ayrıca yazarların da önü açılıyor. Yazarlar, eserlerini daha fazla okura ulaştırabiliyor ve adını farklı bölgelerde duyurabiliyor. Bu gelişmeleri, yeni nesil hikayecilik yeteneğine duyduğumuz güven üstüne geliştirdiğimiz uygulamamızdaki Türkçe içerikleri globalde tanıtarak destekleyeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde yakaladığımız başarıyı yakında globale açılarak pekiştireceğiz. Hikayecilik topluluğunu destekleyerek büyümeye devam edeceğiz.”