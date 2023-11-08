Genç girişimci 2 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Teknolojinin hızla gelişmesi, okuma alışkanlıklarını da değiştirdi. Edebiyatsever birçok kişi daha fazla kitaba daha kolay ulaşmak için mobil uygulamalara yönelirken, hem okurları hem de yazarları buluşturan yerli hikaye ve çizgi roman uygulaması, 150 bin içerikle 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Uygulama, Türkiye’de üretilen içeriklerin globalde tanıtılmasının da önünü açacak.

Genç girişimci 2 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaştı

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte okuma alışkanlıkları da değişiyor. Birçok edebiyatsever, artık çevrimiçi uygulamalardan kitap okurken, yazarlar da eserlerini dijital kanallardan daha fazla kişiye ulaştırıyor. Hem yazarları hem de okurları aynı platformda buluşturan yerli uygulama Çizgi Studio da 2 yılda 150 bin içeriğe ve 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Çizgi Studio Kurucusu Yağmur Aydemir, konuya dair, “Uygulamamızı hikaye ve çizgi roman tutkunları için geliştirdik. Kimi kanıların aksine, ben ülkemizde ciddi bir okuma alışkanlığı olduğuna inanıyorum. Bu düşünceden yola çıkarak 2021’de Çizgi Studio’yu kurdum. Kısa bir sürede 150 bini aşkın hikaye ve çizgi romanla 1 milyon kullanıcıya ulaştık. Önümüzdeki süreçte hem ülkemizde hem de globalde çok daha büyük kitleleri buluşturmayı başaracağız” açıklamasını yaptı.

yagamur-aydemir.jpg

“OKUMAKTAN, YAZMAKTAN, TARTIŞMAKTAN KEYİF ALAN İNSANLAR BURADA TOPLANIYOR”

Yağmur Aydemir, “Çizgi Studio sadece bir okur ve yazar uygulaması değil. Aynı zamanda sosyal medya özelliğimiz var. Kullanıcılar iletişim kurarak okuduğu eserler hakkında yorum yapabiliyor, onlar hakkında konuşabiliyor. Böylece insanların kendileri ile aynı ilgi alanına sahip kişileri bulması ve yeni dostluklar edinmesi kolaylaşıyor. Ayrıca yazarların da önü açılıyor. Yazarlar, eserlerini daha fazla okura ulaştırabiliyor ve adını farklı bölgelerde duyurabiliyor. Bu gelişmeleri, yeni nesil hikayecilik yeteneğine duyduğumuz güven üstüne geliştirdiğimiz uygulamamızdaki Türkçe içerikleri globalde tanıtarak destekleyeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde yakaladığımız başarıyı yakında globale açılarak pekiştireceğiz. Hikayecilik topluluğunu destekleyerek büyümeye devam edeceğiz.”

cgizgistudio-001.jpg

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Siyaset
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı Gündem
CHP’de Özgür Özel dönemi resmen başladı
Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Gündem
Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu Spor
Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu
Bayrağın gönderden hiç inmediği yer: Anıtkabir Gündem
Bayrağın gönderden hiç inmediği yer: Anıtkabir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı Gündem
Din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı