Genç girişimci ünlü Bakan'ın gelini çıktı. Dünya gıda devini Türkiye'ye getirdi

Dünyaca ünlü kahve ve meyve suyu zinciri Joe & The Juice, Türkiye pazarına adım atıyor. Markanın çoğunluk hissedarı General Atlantic’in Türkiye operasyonunu ise eski Bakan Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar yönetiyor.

Dünyada 400’e yakın şubesiyle dikkat çeken Danimarka merkezli meyve suyu ve kahve zinciri Joe & The Juice, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Markanın çoğunluk hissedarı olan Amerikan yatırım fonu General Atlantic’in EMEA Tüketici Başkanı ve Genel Müdürü ise eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar.

2019 yılında General Atlantic’te Genel Müdürlük koltuğuna oturan Melis Kahya Akar, daha önce Trendyol’a yapılan dev yatırım sürecine de liderlik etmişti.

HEDEFİ BELLİ OLDU

2021 yılında gerçekleşen bu yatırım turunda SoftBank Vision Fund 2 ile birlikte hareket eden General Atlantic, Trendyol’a 1,5 milyar dolar fon sağlayarak şirketin 16,5 milyar dolar değerlemeyle Türkiye’nin ilk decacorn şirketi olmasında önemli rol oynamıştı.

Akar, sadece teknoloji dünyasında değil, perakende ve tüketici markalarında da güçlü yatırımlara imza attı. Gymshark, Depop ve Sézane gibi markalara toplamda 1,1 milyar dolar yatırım sağladı. Şimdi ise hedefte, Türkiye’de hızla büyümesi beklenen Joe & The Juice var.

GELİRİNİ 4'E KATLADI

Joe & The Juice, 2002 yılında Kaspar Basse tarafından Danimarka’da kuruldu. 2013’te İsveçli Valedo Partners’a satılan marka, 2016 yılında General Atlantic’in ilk yatırımıyla hızlı bir global büyüme sürecine girdi. Gelirini 4 kat, şube sayısını ise 2 kat artıran marka, bugün New York, Londra, Paris ve Seul gibi dünya metropollerinde faaliyet gösteriyor.

Joe & The Juice’un Türkiye’ye gelişi için 20 Türk yatırımcı devreye girdi, ancak nihai kararı General Atlantic verdi. Akar, markanın Türkiye’de önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Türkiye’de sağlıklı yaşam trendi yükselişte ve Joe & The Juice’un doğal ürün konseptiyle burada büyük ilgi göreceğine inanıyoruz” dedi.

2023 yılında 641 milyon dolar karşılığında markanın çoğunluk hisselerini alan General Atlantic, şimdi de Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Joe & The Juice’un özellikle İstanbul’da popülerleşmesi bekleniyor.