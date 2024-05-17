Genç kadın çiftçi sayısı 10 yılda 4,5 katına çıktı

Bakanlık verilerine göre, ÇKS, tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayarak çiftçilerin faaliyetlerini sistematik bir şekilde kaydetmek amacıyla kurulmuştur. Bitkisel üretim gerçekleştiren ve Bakanlık tarafından sağlanan tarımsal desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin ÇKS’ye kaydolmaları zorunludur.

Çiftçiler, ÇKS’ye kayıt işlemlerini, tarım arazilerinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. e-Devlet Kapısı’ndaki bu hizmetten, daha önce ÇKS’ye kaydolmuş ve arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmamış olan üreticiler faydalanabilir.

ÇKS KAYITLARI VE DÖNEMLERİ

ÇKS’ye yıllık olarak belirlenen dönemlerde kayıt yapılmaktadır. 2015-2024 yıllarını kapsayan on yıllık süreçte, çiftçi sayısında bir artış gözlemlenmiştir. 2015 yılında 2.197.319 olan çiftçi sayısı, 2024 yılı itibarıyla 2.319.426’ya ulaşmıştır. Bu süre zarfında erkek çiftçi sayısı 1.849.294’ten 2.002.745’e, kadın çiftçi sayısı ise 286.481’den 305.527’ye yükselmiştir.

Özellikle “genç” olarak tanımlanan 40 yaş altı çiftçi kategorisinde kayda değer bir artış yaşanmıştır. Bu kategorideki kayıtlı çiftçi sayısı 102.374’ten 345.389’a çıkarak yaklaşık 3,4 kat artmıştır. Erkek çiftçi sayısı ise aynı dönemde 93.118’den 304.019’a yükselerek 3,3 kat artış göstermiştir. Bakanlık desteklerinden öncelikli olarak yararlanan genç kadın çiftçi sayısı da 9.256’dan 41.370’e çıkarak 4,5 kat artmıştır.

“TARIM CEBİMDE” MOBİL UYGULAMASI

Dijital dönüşüm çabaları kapsamında, Bakanlık tarafından geliştirilen “Tarım Cebimde” mobil uygulaması, çiftçilerin çeşitli işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Üreticiler, uygulamanın “e-Devlet Hizmetleri” bölümünden ÇKS ile ilgili kayıt işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayabilirler.