Genç kadın hakem Elif Karaaslan’dan bomba açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan bir erkek gözlemci ve bir kadın hakem hakkında alınan lisans iptali kararını oybirliğiyle onayladığı iddia edildi.

"KÖTÜ ŞEKİLDE BENİMLE İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTI"

Her yerde iddiaların haber olmasının ardından gözlerin çevrildiği kadın hakem, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki suçlamalara cevap verdi.

Federasyona bağlı hakemlik yapmadığını vurgulayan Elif Karaaslan, "Çıktığım maçların hepsi özel turnuvalar ve federasyona bağlı değil. Benimle hiçbir bağı olmayan, bilmem kaç yaşına gelmiş, bugüne kadar tehditle, kötü şekilde benimle iletişim kurmaya çalışan kişi ile ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

"İŞ İYİCE ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Açıklamasının devamında "Ben, işinde gücünde , okullarını dereceyle bitirmiş , kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım" diyen genç hakem şöyle devam etti:

"Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz."

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ SON DERECE KÖTÜ OLAN BİR VİDEO"

Elif Karaaslan, Tahkim Kurulu'na sunduğu açıklamada ise "Şahsımla ilişkilendirilmeye çalışılan, ancak benimle hiçbir ilgisi olmayan ve görüntü kalitesi son derece kötü olan bir videodan bahsedilmektedir. Görüntülerdeki kişi ben değilim ve böyle ağır bir ithamla karşı karşıya kalmam, bir kadının onuruna yapılan bir saldırıdır.

23.02.2024 tarihinde 'E.............' adlı sosyal medya hesabında paylaşıldığı iddia edilen söz konusu videonun benimle hiçbir ilgisi yoktur ve bu video bana ait olan hiçbir sosyal medya platformunda paylaşılmamıştır" ifadelerine yer verdi.