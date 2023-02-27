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Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya

Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, Estonya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:07
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Genç Kadın Kılıç Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Genç Kadın Kılıç Milli Takımı'ndan bronz madalya
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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tallinn'de düzenlenen organizasyonda Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, tablo-16'da İsrail'i 45-26, çeyrek finalde Ukrayna'yı 45-33 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Macaristan'a 45-33 mağlup olan milliler, üçüncülük maçında Fransa ile eşleşti. Fransa'yı 45-41 mağlup eden milli takım, bronz madalya kazandı.

Öte yandan, Genç Kadın Flöre Milli Takımı 7'nci olurken, Genç Erkek Epe Milli Takımı ise organizasyonu 22. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın genç kadınlar epe ve genç erkekler flöre/kılıç kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

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