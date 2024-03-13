Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp

Kaynak: AA / DHA
Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp
Zeytinburnu’nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 58 Bulvar Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerinde Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında tartışma yaşandı.

Ortak arkadaşları nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma sonucu Barış Ç, yumruklar savurarak nişanlısını yerlerde sürükledi.

Olayın ardından İlayda Ö, Barış Ç'den şikayetçi oldu.

Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Barış Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği adliyede tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, Barış Ç.’nin kadına saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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