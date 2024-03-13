Genç kadına nişanlısından öldüresiye darp

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 58 Bulvar Caddesi üzerinde yer alan bir iş yerinde Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında tartışma yaşandı.
Ortak arkadaşları nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma sonucu Barış Ç, yumruklar savurarak nişanlısını yerlerde sürükledi.
Olayın ardından İlayda Ö, Barış Ç'den şikayetçi oldu.
Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Barış Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği adliyede tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, Barış Ç.’nin kadına saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.