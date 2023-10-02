Cumhurbaşkanı Erdoğan’ kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda “18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Genç Kart kullanım ve başvurularına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Genç Kart nedir? Genç Kart’a nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere verilecek 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi, ücretsiz 10 GB internet, vergisiz bilgisayar ile cep telefonu ve Genç Kart bu açıklamalardan bazılarıydı.

GENÇ KART NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ‘’18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere ‘genç kart’ vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart Uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her 3 müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız’’ dedi.

GENÇ KART BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uygulamaya ilişkin başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde başvurulara ilişkin bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.

18 yaşına ulaşan her gencin Genç Kart uygulamasına başvurabileceği düşünülüyor. Başvuru şartları ile ilgili detaylar yine de uygulama tamamlandıktan sonra netleşecek.