Genç kız balkondan düşüp hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki F.C., henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

Kanlar içerisinde kalan F.C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan C., sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.C.'nin balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor.