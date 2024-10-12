Genç kız hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Genç kız hastanelik oldu

Antalya'da seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikleti kullanan genç kız yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nermin Yıldırım Taylan, kullandığı 07 BAT 089 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

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Taylan kaldırıma çarparak devrildi. Genç kız yaralandı. Kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı duyarak olay yerine genç kızın babası da geldi. Genç kız, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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