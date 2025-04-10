Genç kız, kamyonet kasasında hırsızlara meydan okudu!

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Bölgedeki marketlere dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu.

Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.

Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti.

Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

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Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.