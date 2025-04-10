Genç kız, kamyonet kasasında hırsızlara meydan okudu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da bir markette çalışan genç kız, palet hırsızlarına adeta meydan okurcasına direndi. Palet çalan hırsızlar pes etmek durumunda kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Bölgedeki marketlere dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu.

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Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.

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Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti.

Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

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Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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