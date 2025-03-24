Genç kız, sokak ortasında kaçırıldı! Abi ve yenge de işin içinde...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kız, sokak ortasında kaçırıldı! Abi ve yenge de işin içinde...

Tekirdağ'da iddiaya göre genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında güpegündüz kaçırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Sonrasında V.A. ağabeyi ve yengesiyle birlikte kızı kaçırmaya karar verdi.

YENGE DURDURDU, AĞABEY ARABAYA BİNDİRDİ

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T.'nin cadde üzerinde yürüdüğü esnada, V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre S.T.'yi lafa tutarken o sırada V.A. hafif ticari araçla bölgeye yanaştı. O sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla arabaya bindirdi. Ardından alandan hızla uzaklaşırken, kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yenge S.A. gözaltına yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan, firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Genç kız, sokak ortasında kaçırıldı! Abi ve yenge de işin içinde...

Genç kız, sokak ortasında kaçırıldı! Abi ve yenge de işin içinde...

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