Genç kız Tiktok’taki ölüm çelmesi akımının kurbanı oldu. Milli takım hayalleri kuruyordu

Basketbol ve ragbi sporuyla ilgilenen Nilsu Ö., bir TikTok akımının kurbanı oldu. Antalya Kepez’de spor lisesi 11. Sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü iki arkadaşı arayıp TikTok videosu çekeceklerini söyledi ve Nilsu Ö. arkadaşlarının yanına gitti. Ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı. Bunun üzerine yere düşen Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içinde yerde kıvranmaya başladı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın, omurgasında kırık tespit edildi. 17 yaşındaki kızın beline çelik korse takıldı ve 1 ay ayağa kalkmadan yatakta istirahati verildi. Nilsu Ö.’nin annesi Canan Başoğlu, kızının başına gelenler yüzünden iki öğrenci hakkında şikayette bulundu.

MİLLİ TAKIMI HAYAL EDİYORDU

Basketbol ve ragbi oynayan, çok sayıda madalyası bulunan 17 yaşındaki genç kızın, spor antrenmanlarına 3-4 ay sonra dönebileceği iletildi. Ragbi’de milli takımda olma hayalleri kuran Nilsu Ö., aldığı haber nedeniyle üzülse de sahalara dönmek için gün sayıyor. Yaklaşık 1 yıldır hazırlandığı ragbi maçını kaçıracağını ileten genç kız, “Maçıma katılamayacağım ama arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım. Çok büyük hayallerim vardı ama hayırlısı buymuş.” açıklamasını yaptı.

SAĞDAN SOLDAN ÇELME TAKTILAR

Nilsu Ö., olay hakkında, “Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm.” ifadelerini kullandı.

Yere düştüğünde ayağa kalkamadığını ve canının çok yandığını belirten Nilsu Ö., “Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum.” ifadesini kullandı. Arkadaşlarının kötü bir niyetle bu şakayı yapmadığının farkında olduğunu söyleyen Nilsu Ö., ”Sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum.” dedi.