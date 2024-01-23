Milli Takımın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takımın EURO 2024 kadrosu belli oldu
eEURO 2024 elemelerinde ülkemizi temsil edecek eMilli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Mert Altıntop (Trabzonspor), İsmail Can Yerinde (Fenerbahçe), Arda Azinyan (Beşiktaş), Kaan Tüzün (Galatasaray), Mümin Berk Turan (Antalyaspor), Mustafa Can Sarı (Alanyaspor), Emirhan Erdem (İstanbul Başakşehir) ve Emre Küçükhüseyin (Kayserispor) bulunuyor.

eMilli Takımımız, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Teknik Direktör Yardımcısı Kerem Korkmaz nezaretinde 25-31 Ocak tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde kamp yapacak.

eMillilerimiz 16-17 Mart tarihlerinde eEURO 2024 finallerine gidebilecek 8 ülkeden biri olmak için eleme turunda mücadele edecek.

eMilli Takımımızın eleme müsabakaları TFF Youtube ve Twitch TFF1923 kanallarından canlı yayınlanacak.

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZ:

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