15 yaşındaki kıza sarkıntılık eden kişiyi dövüp bagaja kitlediler

DHA’da yer alan bilgilere göre, Adana’da esnaflık yapan Selahattin K.’yi cep telefonuyla arayan arkadaşının oğlu Ali A, “Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim” dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Abay, arkadaşı Tayfun B. ve yanlarındaki 2 kızı alarak Karataş ilçesindeki sahile gitti. Bir süre içki içen Selahattin K., iddiaya göre, kızlardan E.C. (15) ile “yakınlaştı”.

Bu duruma sinirlenen Ali A. ile Tayfun B, Selahattin K.’yi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.

GASBETTİLER

Şüpheliler, zorla cep telefonunu aldıkları Selahattin K.’nin banka hesabındaki 10 bin TL’yi de kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, ellerinden kurtulup kaçmaya başlayan Selahattin K.’yi yakalayıp, otomobilin bagajına kilitleyip, bölgeden ayrıldı.

POLİS BAGAJDAN KURTARDI

Kent merkezine gelen şüpheliler, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde devriye görevindeki motorize yunus ekiplerince durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.’nin darbedildiğini gören polis, şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise kameraya yansıdı. İfadesine başvurulan Selahattin K., “Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, paramı gasbettiler” dedi.

‘BAGAJDA GİTMEK İSTEDİ’

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği’ne götürülen şüphelilerden Ali A. ifadesinde, “Bir süre içki içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık” dedi.

“YAKINLAŞMAMI İSTEDİLER”

E.C. de şüphelilerin, parasını gasbetmek için Selahattin K.’ye yakınlaşmasını istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali A. ile Tayfun B. tutuklanırken, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.