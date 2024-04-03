Genç kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu. Şok detaylar ortaya çıktı. MİT personeliyim diyerek...

Olay, 23 Ekim'de Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyenlik yapan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Bir süre araçta Nergiz'i bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisini görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralanınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edilirken olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

SES KAYDI ATIP "KARDEŞİNİ VURDUM KANLAR İÇİNDE YATIYOR" DEMİŞ

'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, Nergiz'in kız kardeşine olaydan sonra 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyor' şeklinde ses kayıtları attığı belirtildi.

NERGİZ'İN BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ DİĞERİ DE EDİLMEK ÜZERE

Davanın ikinci duruşması, dün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulunurken Nergiz'in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi.

Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., "Olaydan sonra bana ses kaydı gönderdi. Kardeşimi vurduğunu söyledi. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİLDİ, DEMİŞ OLABİLİRİM"

Sanık Karakuş, tanığın hakkındaki iddialarını reddetti. Karakuş, Nergiz'in avukatı Uğur Köksal'ın "Hiç MİT'te çalıştınız mı? MİT personeli gibi hareket edip, 'Seni ve aileni takip ediyorum' dediniz mi?" sorusuna, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Benim işim, insan kurtarmak. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" cevabını verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, mağdurun sağlık durumuna dair kati rapor ile sanığın ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verildi.