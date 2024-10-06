Genç kızın katili babası çıktı. Mahkeme 8 yıl sonra karar açıkladı

2015 yılında, üniversitedeki ilk yılının ardından evde geçireceği rahatlatıcı bir bahar tatili olması gereken zaman, Anjelica “AJ” Hadsell için trajediye dönüştü. 18 yaşındaki genç kız, Norfolk, Virginia’daki ailesinin evinden kaybolduktan haftalar sonra, cesedi bir hendeğe atılmış halde bulundu. Polis, AJ’nin kasıtlı olarak aşırı dozda eroinle zehirlendiğini belirledi.

SORUŞTURMA VE ŞÜPHELER

Soruşturma kısa sürede AJ’nin üvey babası Wesley Hadsell’e odaklandı. Wesley Hadsell’in daha önce banka soygunu, izinsiz girme ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkası olduğu biliniyordu. Üvey baba uzun süre masumiyetini savundu, ancak sonunda üvey kızının acımasızca öldürülmesinden suçlu bulundu. Yargıç, Wesley Hadsell’e karşı “ezici” deliller olduğunu belirtti.

AJ’NİN KAYBOLMASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

AJ’nin kaybolması ve ölümü, ailesi ve arkadaşları için büyük bir şok oldu. Longwood Üniversitesi’nde geleceği parlak bir softbol oyuncusu olan AJ, uyuşturucu veya alkolle ilgili hiçbir sorunu olmayan, dışa dönük bir gençti. Norfolk Polis Dedektifi David Benjamin, AJ’nin kaybolduğu dönemde bir ayrılık sürecinden geçtiğini ve bu durumun annesi Jennifer Wright’ın kızının arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu düşünmesine yol açtığını belirtti.

WESLEY HADSELL’İN SUÇLU BULUNMASI

Wesley Hadsell, kayıp üvey kızını arama konusunda proaktif görünüyordu. Ancak, polis AJ’nin cesedini üvey babasının arabasındaki GPS sistemi aracılığıyla son bilinen konumuna götürüldükten sonra buldu. Wesley’nin arabası, ailenin evinden 60 mil uzaktaki terk edilmiş bir eve kadar izlendi ve AJ’nin cesedi bir hendekte saklı bulundu. Eroinle zehirlenmişti.

Wesley Hadsell, 2022 yılında cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkûm edildi. Ancak, üvey baba masumiyetini savunmaya devam ediyor ve hapishanede yaptığı bir röportajda olaya karıştığını tekrar inkar ediyor. “Size yemin ederim, kızıma zarar vermedim,” dedi. “Kimin yaptığını bilmiyorum. Ve yapsaydım da onları korumazdım.”

AJ’nin trajik ölümü, ailesi ve arkadaşları için büyük bir kayıp oldu. Olayın üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen, AJ’nin anısı hala canlı ve adaletin yerini bulması için mücadele devam ediyor.