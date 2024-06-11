Genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.'nin farklı tarihlerde R.S., A.T.S., C.S. ve D.O. adlı genç kızlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sokak ortasında ve evde farklı zamanlarda çekilmiş görüntülerde genç kızları tehdit ederek darp eden Bahar K. ile G.K. dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesi alınan G.K. serbest bırakılırken, Bahar K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.