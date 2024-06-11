Genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı

Kocaeli'de çeşitli tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayıp, küfür ve tehdit ettiği belirlenen Bahar K. adlı kadın sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.'nin farklı tarihlerde R.S., A.T.S., C.S. ve D.O. adlı genç kızlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

aw225374-02.jpg Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

aw225374-05.jpgSokak ortasında ve evde farklı zamanlarda çekilmiş görüntülerde genç kızları tehdit ederek darp eden Bahar K. ile G.K. dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İfadesi alınan G.K. serbest bırakılırken, Bahar K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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