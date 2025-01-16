Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Sürpriz parti 4 vekil çıkartıyor

ORC'nin gençler arasında yaptığı yeni anket, Zafer Partisi'nin Meclis'e girdiğini ve iktidarın değişebileceğini gösteriyor. Gençlerin tercihleri seçim sonuçlarını etkileyebilir.

ORC Araştırma, 2025 seçimleri için gerçekleştirdiği gençlerle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, gençlerin tercihlerinin iktidar değişikliğine yol açabileceği görülüyor. Anket, Zafer Partisi’nin yüzde 12,5 oy oranıyla 4 vekil çıkararak Meclis’e gireceğini gösteriyor.

Ankete katılan gençlerin oy dağılımı şu şekilde oldu: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 26,9 ile ilk sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 22,5 ile ikinci sırada bulunuyor.

Zafer Partisi ise yüzde 12,5 oy oranıyla dikkat çekiyor. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEM Parti) yüzde 9,5, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 6,1 ile sırasıyla üçüncü ve dördüncü partiler arasında yer aldı.

Anket sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,0, İYİ Parti yüzde 5,5 ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 3,9 oy aldı. Gençlerin seçimdeki tercihlerinin, özellikle yeni partilerin Meclis'e girmesiyle seçim sonuçları üzerinde büyük etkisi olacağı öngörülüyor.

Zafer Partisi'nin yükselmesi, iktidar değişikliği ve parlamento içindeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesine yol açabilir. Bu durum, 2025 seçimlerinin daha rekabetçi geçeceğini gösteriyor.