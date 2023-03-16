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Cihan Şimşek İspanya’nın Oscar’ına aday

“Kardeşlerim” dizisinin yakışıklı ve başarılı oyuncusu Cihan Şimşek, İspanya’nın Oscar’ları olarak gösterilen “Premios Oscars 2023” ödüllerinde drama dalında “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olarak gösterildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:35
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Genç oyuncu Cihan Şimşek İspanya’nın Oscar’ına aday oldu

Cihan Şimşek İspanya’nın Oscar’ına aday
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Türk dizilerinin yoğun ilgi gördüğü İspanya’da “Kardeşlerim” dizisi de rekor seviyedeki izleyicisiyle dikkat çekiyor. “Kardeşlerim” dizisinde “Oğulcan Eren” karakterine can veren başarılı oyuncu Cihan Şimşek, aynı zamanda birçok markanın reklam filmi ile beraber Türkiye’nin önde gelen moda dergilerinin kapaklarında da boy gösteriyor.

“Kardeşlerim” dizisinin yakışıklı ve başarılı oyuncusu Cihan Şimşek, İspanya’nın Oscar’ları olarak gösterilen “Premios Oscars 2023” ödüllerinde drama dalında “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olarak gösterildi.

Çok yakın bir tarihte İspanya’nın lider televizyon kanallarından “Antena”da yayınlanacak olan törende sonuçların açıklanması bekleniyor.
 

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