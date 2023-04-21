Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in acı günü! 'Canımı kaybettim'

'Kazara Aşk', 'Gülümse Kaderine', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Mayıs Kraliçesi' gibi birçok dizide rol alan Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti.

Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in acı günü! 'Canımı kaybettim'

Oyuncu Sude Zülal Güler anne acısıyla yıkıldı. 21 yaşındaki oyuncu annesinin ölüm haberini sevenlerine yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

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"SENİ ALLAH'A EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını paylaştı.

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CENAZE DETAYLARINI PAYLAŞTI

Genç oyuncu annesinin cenaze ayrıntılarını da paylaştı. Güler'in annesinin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniköy Yeni Camii'nden kalkacak, Yeniköy aile kabristanlığına defnedilecek.

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