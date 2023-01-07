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Genç Parti İl Başkanı'nın aracına silahlı saldırı

Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:16
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Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Genç Parti İl Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
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İHA'nın haberine göre, olay, Bahçelievler 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler’e ait olan 06 PLM 29 otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. 

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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